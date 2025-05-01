Аморим: «Игроки «МЮ» ждут полуфинала Лиги Европы с нетерпением и способны победить»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим уверен, что его футболисты готов к полуфиналу Лиги Европы против «Атлетика».

«Ребята готовы. Все наши футболисты играют за сборные. Сезон был трудным во всех аспектах, но я не вижу в этом проблемы. Игроки ждут этого матча с нетерпением и способны победить. Это может изменить нашу динамику на сегодняшний день и на следующий сезон.

В каждом матче мы играем по-разному. Против «Борнмута» [в АПЛ] мы прессинговали очень высоко. Примерно так же играли с «Атлетиком». Мы посмотрим на сильные стороны соперника и будем подстраиваться», — цитирует пресс-служба УЕФА Аморима.

Матч «Атлетик» — «Манчестер Юнайтед» состоится в четверг, 1 мая, и начнется в 22:00 по московскому времени.