Аморим: «Было очень тяжело, но игроки «МЮ» справились»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал победу над «Славией» (2:1) в матче 7-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Считаю, это хорошая победа. Мы играли успешно, мы лучше обращались с мячом. Было больше взаимодействий, были выше скорости. С большим количеством моментов мы были очень близки ко второму голу — было очень тяжело, но игроки справились. По игре можно было увидеть, что от премьер-лиги она несколько отличалась. Вероятно, это может помочь нам в распределении функций при розыгрышах мяча, чтобы дольше его контролировать.

Мы хорошо начали первый тайм, но затем на несколько минут утратили контроль: давления не оказывали, и вернуть его потом было трудно. Мы создавали и упускали свои шансы, что в итоге могло вылиться в проблему. Но команде удалось забить снова, и, думаю, мы заслужили победу», — цитирует пресс-служба УЕФА Аморима.

«Манчестер Юнайтед» с 15 очками занимает 4-е место в турнирной таблице. «Рейнджерс» илет на 13-й строчке — 11 очков.