Аморим: «При счете 2:4 казалось, что все кончено»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал победу над «Лионом» (5:4 д.в.) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Великолепный вечер. Ребята очень устали. При счете 2:4 казалось, что все кончено. Мы были в меньшинстве. Но в таких матчах нужно играть до конца. Атмосфера на стадионе была потрясающая. Кто-то коллекционирует футболки или шарфы, а мне хотелось бы взять с собой шум, который доносился с трибун. Это лучший звук в мире!» — цитирует пресс-служба УЕФА Аморима.

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Атлетиком» из Бильбао в полуфинале Лиги Европы. Первый матч состоится 1 мая в Испании, а ответный — 8-го в Англии.