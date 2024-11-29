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Аморим — о победе над «Буде-Глимтом»: «Это было чуть ли не родео»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Рубен Аморим.
Фото Reuters

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал победу над «Буде-Глимтом» (4:1) в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Я вижу то же, что и все остальные: и хорошее, и то, что дается с трудом. В концовке была некоторая суматоха, попытка удержать победный результат, но парни отлично потрудились. Они бежали, они оказывали давление, они стремились выполнять то, над чем мы три дня работали, и вот мы победили.

Это было чуть ли не родео. Начали мы хорошо, а затем в двух контратаках пропустили два мяча. Мне понравилось то, что игроки не ушли от нашего футбола к чему-то иному. Периодически мы выигрывали борьбу за мяч, а ведь в прошлом у нас были проблемы, когда слишком часто его теряли, — это настрой на удержание мяча. Все по-настоящему стараются, и победу мы заслужили», — цитирует пресс-служба УЕФА Аморима.

«Манчестер Юнайтед» набрал 9 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Буде-Глимт» с 7 очками — на 17-й строчке.

Расмус Хейлунн забивает гол в&nbsp;ворота Никиты Хайкина. Ошибка Хайкина и Хейлунн принесли Амориму первую победу в «МЮ», Микаутадзе не оставил шансов «Карабаху», «сухари» российских вратарей
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
Рубен Аморим
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