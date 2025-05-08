Футбол
8 мая, 05:24

Аморим: «Один гол в ответном матче с «Атлетиком» может изменить все — всю динамику игры»

Евгений Козинов
Корреспондент
Рубен Аморим.
Фото Reuters

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против «Атлетика».

«Если посмотреть на наш сезон, то все возможно. Мы должны это понимать. Один гол может изменить все — всю динамику игры. «МЮ» готов сражаться за победу в этом матче и не думать о результате. Конечно, результат первого матча повлияет на то, как мы будем действовать, но мы думаем только о победе в ответной игре», — цитирует пресс-служба УЕФА Аморима.

Первый матч «МЮ» выиграл со счетом 3:0. Ответная игра пройдет в Англии сегодня, 8 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.

В другом полуфинале играют «Тоттенхэм» и «Буде-Глимт». Первый матч выиграла английская команда — 3:1.

Источник: Официальный сайт УЕФА
