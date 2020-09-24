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«Ростов» — «Маккаби»: видеотрансляция матча отбора Лиги Европы. Начало — в 19.30

17:30
Сможет ли «Ростов» пройти «Маккаби» в отборе Лиги Европы? Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сможет ли «Ростов» пройти «Маккаби» в отборе Лиги Европы? Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В четверг, 24 сентября, «Ростов» дома сыграет с «Маккаби» в матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Начало встречи — в 19.30.

Следить за матчем вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

В этом сезоне отбор проходит без зрителей в формате одноматчевых противостояний. Если потребуется, проводится дополнительное время и серия пенальти.

1 октября в раунде плей-офф ЛЕ победитель встречи «Ростов» — «Маккаби» сыграет с победителем пары «Шкендия» (Македония) — «Тоттенхэм» (Англия).

Видеотрансляция матча «Ростов» — «Маккаби»

Ростов — Маккаби Х

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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