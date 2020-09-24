Стали известны составы «Ростова» и «Маккаби» из Хайфы на матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы. В атаке гостей выйдет австралийский форвард украинского происхождения Никита Рукавица.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Хаджикадунич, Осипенко, Чернов, Еременко, Норманн, Глебов, Ионов, Шомуродов, Байрамян.

Запасные — Бабурин, Хасимото, Тошевски, Логашов, Долгов, Чистяков, Полоз.

«Маккаби»: Коэн, Мабука, Арад, Планич, Менахем, Абу Фани, Лави, Хабаши, Хазиза, Рукавица, Чери.

Запасные — Кеуф, Хосе Родригес, Турай, Ашкенази, Начмани, Мейр, Гершон.

Матч начнется в 19.30 по московскому времени.