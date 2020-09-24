На 68-й минуте матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы «Ростов» — «Маккаби» Хайфа арбитр Петр Арделяну наказал ростовчанина Данила Глебова красной карточкой и удалил его с поля. Судья решил, что полузащитник ударил соперника прямой ногой.

Возможно, на восприятие чешского рефери повлияла его позиция — он находился достаточно близко к месту единоборства. Будь в его бригаде видеоассистенты, не исключаю, они вмешались бы в действия Арделяну, потому что тот применил чересчур жесткое наказание. В той ситуации, пожалуй, достаточно было ограничиться вынесением предупреждения, потому что хотя удар пришелся в область чуть ниже колена, но он пошел вскользь. (Александр Бобров)