Российский клуб в 8-й раз пропустил 3 гола дома в плей-офф еврокубков
В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» на своем поле уступил загребскому «Динамо» (2:3). «Быки» во второй раз пропустил три гола в домашнем матче в плей-офф еврокубков.
Ранее в 2016 году также в 1/16 Лиги Европы пражская «Спарта» в Краснодаре одержала крупную победу (3:0). Всего для российских клубов это восьмой случай, когда соперники смогли поразить ворота хозяев три и более раза: помимо «Краснодара», трижды такое случалось со «Спартаком», дважды — с «Зенитом» и один раз — с «Локомотивом». Во всех случаях нашим командам не удавалось пробиться в следующую стадию. (Денис Аль-Юсифи)
Случаи, когда в домашних матчах российские клубы пропускали 3+ гола в плей-офф еврокубков
|
Дата
|
Турнир
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Вратарь
|
26.02.2004
|
Кубок УЕФА
|
1/16 финала
|
Спартак
|
Мальорка — 0:3
|
Георгий Ломая
|
14.04.2011
|
Лига Европы
|
1/4 финала
|
Спартак
|
Порту — 2:5
|
Андрей Дикань
|
25.02.2014
|
Лига чемпионов
|
1/8 финала
|
Зенит
|
Боруссия Д — 2:4
|
Юрий Лодыгин
|
25.02.2016
|
Лига Европы
|
1/16 финала
|
Краснодар
|
Спарта П — 0:3
|
Андрей Дикань
|
15.02.2018
|
Лига Европы
|
1/16 финала
|
Спартак
|
Атлетик — 1:3
|
Артем Ребров
|
15.03.2018
|
Лига Европы
|
1/8 финала
|
Локомотив
|
Атлетико — 1:5
|
Антон Коченков
|
07.03.2019
|
Лига Европы
|
1/8 финала
|
Зенит
|
Вильярреал — 1:3
|
Андрей Лунев
|
18.02.2021
|
Лига Европы
|
1/16 финала
|
Краснодар
|
Динамо З — 2:3
|
Евгений Городов
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