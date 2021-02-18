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Российский клуб в 8-й раз пропустил 3 гола дома в плей-офф еврокубков

23:25
&quot;Краснодар&quot; уступил &quot;Динамо&quot;. Фото ФК "Краснодар".
&quot;Краснодар&quot; уступил &quot;Динамо&quot;. Фото ФК "Краснодар".
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В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» на своем поле уступил загребскому «Динамо» (2:3). «Быки» во второй раз пропустил три гола в домашнем матче в плей-офф еврокубков.

Ранее в 2016 году также в 1/16 Лиги Европы пражская «Спарта» в Краснодаре одержала крупную победу (3:0). Всего для российских клубов это восьмой случай, когда соперники смогли поразить ворота хозяев три и более раза: помимо «Краснодара», трижды такое случалось со «Спартаком», дважды — с «Зенитом» и один раз — с «Локомотивом». Во всех случаях нашим командам не удавалось пробиться в следующую стадию. (Денис Аль-Юсифи)

Случаи, когда в домашних матчах российские клубы пропускали 3+ гола в плей-офф еврокубков

Дата

Турнир

Стадия

Клуб

Соперник

Вратарь

26.02.2004

Кубок УЕФА

1/16 финала

Спартак

Мальорка — 0:3

Георгий Ломая

14.04.2011

Лига Европы

1/4 финала

Спартак

Порту — 2:5

Андрей Дикань

25.02.2014

Лига чемпионов

1/8 финала

Зенит

Боруссия Д — 2:4

Юрий Лодыгин

25.02.2016

Лига Европы

1/16 финала

Краснодар

Спарта П — 0:3

Андрей Дикань

15.02.2018

Лига Европы

1/16 финала

Спартак

Атлетик — 1:3

Артем Ребров

15.03.2018

Лига Европы

1/8 финала

Локомотив

Атлетико — 1:5

Антон Коченков

07.03.2019

Лига Европы

1/8 финала

Зенит

Вильярреал — 1:3

Андрей Лунев

18.02.2021

Лига Европы

1/16 финала

Краснодар

Динамо З — 2:3

Евгений Городов

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