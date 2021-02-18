Российский клуб в 8-й раз пропустил 3 гола дома в плей-офф еврокубков

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» на своем поле уступил загребскому «Динамо» (2:3). «Быки» во второй раз пропустил три гола в домашнем матче в плей-офф еврокубков.

Ранее в 2016 году также в 1/16 Лиги Европы пражская «Спарта» в Краснодаре одержала крупную победу (3:0). Всего для российских клубов это восьмой случай, когда соперники смогли поразить ворота хозяев три и более раза: помимо «Краснодара», трижды такое случалось со «Спартаком», дважды — с «Зенитом» и один раз — с «Локомотивом». Во всех случаях нашим командам не удавалось пробиться в следующую стадию. (Денис Аль-Юсифи)

Случаи, когда в домашних матчах российские клубы пропускали 3+ гола в плей-офф еврокубков