Российские арбитры назначены на матч «Хоффенхаймом» — «Мольде»
13:16
Российско-белорусская бригада арбитров обслужит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Хоффенхаймом» и «Мольде», информирует сайт УЕФА.
Встреча состоится 25 февраля в Зинсхайме (Германия).
Главным арбитром будет белорус Алексей Кульбаков, его ассистентами назанчены соотечественники Дмитрий Жук и Олег Маслянко.
Четвертым рефери станет россиянин Владимир Москалев. ВАР — россиянин Виталия Мешков, а соотечественник Сергей Иванов будет помощником ВАР.
«Хоффенхайм» и «Мольде» в первом матче сыграли вничью — 3:3.
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