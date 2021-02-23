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Российские арбитры назначены на матч «Хоффенхаймом» — «Мольде»

13:16
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Российско-белорусская бригада арбитров обслужит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Хоффенхаймом» и «Мольде», информирует сайт УЕФА.

Встреча состоится 25 февраля в Зинсхайме (Германия).

Главным арбитром будет белорус Алексей Кульбаков, его ассистентами назанчены соотечественники Дмитрий Жук и Олег Маслянко.

Четвертым рефери станет россиянин Владимир Москалев. ВАР — россиянин Виталия Мешков, а соотечественник Сергей Иванов будет помощником ВАР.

«Хоффенхайм» и «Мольде» в первом матче сыграли вничью — 3:3.

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