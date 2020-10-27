Российские арбитры будут работать на матче группового турнира Лиги Европы
16:10
Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым будет работать на матче 2-го тура Лиги Европы АЗ — «Риека», сообщает пресс-служба УЕФА.
Его помощниками станут Роман Усачев и Валерий Данченко, резервныый судья — Сергей Лапочкин.
Матч АЗ — «Риека» пройдет в четверг, 29 октября. Начало встречи — в 23.00 (мск).
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