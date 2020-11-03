Российская бригада арбитров обслужит матч Лиги Европы
14:14
Бригада Сергея Карасева назначена обслуживать матч 3-го тура Лиги Европы между «Хоффенхаймом» и «Либерецем», сообщает пресс-служба УЕФА.
Асистентами Карасева станут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, четвертый арбитр — Владимир Москалев.
Матч «Хоффенхайм» — «Либерец» состоится в четверг, 5 ноября. Начало — в 23.00 (мск).
Опрос
проголосовало: 16871Все опросы
ЦСКА выйдет из группы в Лиге Европы?
Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Матчи ЦСКА