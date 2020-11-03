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Российская бригада арбитров обслужит матч Лиги Европы

14:14
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Бригада Сергея Карасева назначена обслуживать матч 3-го тура Лиги Европы между «Хоффенхаймом» и «Либерецем», сообщает пресс-служба УЕФА.

Асистентами Карасева станут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, четвертый арбитр — Владимир Москалев.

Матч «Хоффенхайм» — «Либерец» состоится в четверг, 5 ноября. Начало — в 23.00 (мск).

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