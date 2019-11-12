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Россияне, задержанные в день матча ЦСКА — «Ференцварош», освобождены

13:29
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Россиян, задержанных в Будапеште в день матча Лиги Европы ЦСКА и «Ференцвароша», освободили. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство РФ в Венгрии, с болельщиками все в порядке, они уже отправились домой.

В четверг в Будапеште перед игрой произошли столкновения между российскими болельщиками и местными гражданами, в том полицией. Несколько россиян были задержаны. Под арестом оставались два гражданина РФ.

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191112/1560843406.html

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