Россиян, задержанных в Будапеште в день матча Лиги Европы ЦСКА и «Ференцвароша», освободили. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство РФ в Венгрии, с болельщиками все в порядке, они уже отправились домой.

В четверг в Будапеште перед игрой произошли столкновения между российскими болельщиками и местными гражданами, в том полицией. Несколько россиян были задержаны. Под арестом оставались два гражданина РФ.

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