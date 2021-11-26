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Россия сохранила десятое место в таблице коэффициентов УЕФА

09:14

Россия по итогам матчей пятого тура группового турнира Лиги Европы продолжает занимать десятое место в таблице коэффициентов УЕФА (32,682 балла).

Отрыв от Шотландии, идущей на втором месте, увеличился — в ее активе 33,100 балла.

Украина — на 11-м месте (31,400 балла). Она не смогла сократить отставание от России, так как луганская «Заря» потерпела разгромное поражение от «Ромы» (0:4) в Лиге конференций.

Напомним, что вчера, 25 ноября, «Локомотив» дома крупно проиграл «Лацио» (0:3). Шотландский «Рейнджерс» победил «Спарту» (2:0), «Селтик» проиграл «Байеру» (2:3).

Стоит добавить, что Россия по итогам матчей пятого тура группового турнира Лиги Европы могла обогнать Шотландию и выйти на девятое место. Однако для этого необходима была победа «Локомотива», а также потеря очков «Рейнджерс» и «Селтика» в своих матчах.

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Роман Шишов все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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