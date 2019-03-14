Роскошный гол Сулейманова в матче "Краснодара" с "Валенсией". Видео

Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов на 85-й минуте встречи с "Валенсией" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы вывел вперед хозяев.

Сулейманов с правого края штрафной пробил в дальнюю девятку ворот "Валенсии". Вратарь "летучих мышей" Нету оказался бессилен в этой ситуации.

Уже в компенсированное время "Валенсии" удалось сравнять счет и по сумме двух матчей пройти в четвертьфинал Лиги Европы.

"Краснодар" – "Валенсия": Лига Европы, онлайн-трансляция, 14 марта, начало – в 20.55 (мск).

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