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Роналду будет в заявке «Манчестер Юнайтед» на матч Лиги Европы против «Шерифа»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Эрик тен Хаг и Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий Криштиану Роналду будет в заявке «Манчестер Юнайтед» на матч Лиги Европы против «Шерифа», сообщил главный тренер команды Эрик тен Хаг.

«Роналду будет завтра в заявке. Он выбыл на одну игру, а теперь вернулся в состав», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо.

25 октября «МЮ» сообщил, что Роналду вернулся к тренировкам с командой после своего отстранения. Тен Хаг отстранил 37-летнего португальца от работы с основой, после того как футболист демонстративно покинул скамейку запасных до завершения матча 12-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0), который состоялся 19 октября.

Матч группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Шерифа» пройдет 27 октября в Манчестере. Начало игры — в 23.00 мск.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1585237263113654272?s=20&t=mQE5RL106yEUADg8SVslHg

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19%

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Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
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Боруссия Д 0
Манчестер Сити 0
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29%

2.40

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26%

1.54

П2

25%

1.62
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РБ Лейпциг 3
Реал 2
Матч завершен

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
Криштиану Роналду
Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Шериф (Тирасполь)
Эрик тен Хаг
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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