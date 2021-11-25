Легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев назвал лучших игроков красно-белых в матче 5-го тура Лиги Европы против «Наполи» (2:1).

— Знаю, что вы не любите выделять лучших игроков. И все-таки кто — Селихов или Соболев?

— Это был матч Селихова! По крайней мере, минимум в четырех моментах его реакция спасла нас от неприятностей. А когда партнеры чувствуют, что их вратарь поймал волну, у них появляется второе дыхание. Очень рад за Сашу, что, пережив тяжелую травму, он вернулся в строй и сегодня у «Спартака» есть надежный голкипер.

— Но обычно выделяют того, кто забивает?

— Соболев — форвард, который сделал свою работу. Он и Селихов просто помогли добиться «Спартаку» того, чего от него в каждом матче ждут миллионы болельщиков. Вот эти двое и были той маленькой командой, которая вела за собой остальных. А это — главное!

Красно-белые с 7 очками лидируют в турнирной таблице группы С Лиги Европы.