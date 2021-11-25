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Романцев назвал лучшего игрока матча «Спартак» — «Наполи»

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Александр Селихов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Селихов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев назвал лучших игроков красно-белых в матче 5-го тура Лиги Европы против «Наполи» (2:1).

24&nbsp;ноября. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Наполи&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Александр Соболев и&nbsp;Квинси Промес. «С «Наполи» я видел, что «Спартак» хочет победить или умереть». Романцев — о победе над итальянцами

— Знаю, что вы не любите выделять лучших игроков. И все-таки кто — Селихов или Соболев?

— Это был матч Селихова! По крайней мере, минимум в четырех моментах его реакция спасла нас от неприятностей. А когда партнеры чувствуют, что их вратарь поймал волну, у них появляется второе дыхание. Очень рад за Сашу, что, пережив тяжелую травму, он вернулся в строй и сегодня у «Спартака» есть надежный голкипер.

— Но обычно выделяют того, кто забивает?

— Соболев — форвард, который сделал свою работу. Он и Селихов просто помогли добиться «Спартаку» того, чего от него в каждом матче ждут миллионы болельщиков. Вот эти двое и были той маленькой командой, которая вела за собой остальных. А это — главное!

Красно-белые с 7 очками лидируют в турнирной таблице группы С Лиги Европы.

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Александр Львов все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»