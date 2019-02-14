Роман Широков: "Забей Мак пенальти, и все повернулось бы в сторону "Зенита"

Заместитель генерального директора "Динамо" по спортивным вопросам, бывший полузащитник сборной России​ Роман Широков в интервью "СЭ" поделился мнением об игре "Зенита" с "Фенербахче" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (0:1). По его мнению, главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак​ точно бы реализовал пенальти.

– Какое впечатление оставила игра в Стамбуле?

– Если честно, не самое приятное, – вздыхает Роман. – Поражение есть поражение. Тем более что как минимум могли сыграть вничью. Забей Мак пенальти, и все с учетом ответной встречи в Питере повернулось бы в сторону "Зенита".

– "Лучше бы пенальти бил Семак!" – так мы озаглавили номер. А в самом деле было бы лучше?

– Думаю, Сергей Богданович уж точно забил бы пенальти. Но Семак, к счастью или к сожалению, на тренерском мостике. Был выбран другой пенальтист. И Мак взял ответственность на себя. Такова футбольная жизнь. (Александр Львов)

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