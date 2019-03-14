Роман Широков: "Дзюба выполняет свою роль, а голы придут"

Бывший полузащитник "Зенита" Роман Широков поделился мнением о нападающих питерского клуба Артеме Дзюбе и Сердаре Азмуне.

– Дзюба давно не забивает, но часто ассистирует партнерам и вдобавок привлекает к себе много внимания соперников, – цитирует Широкова официальный сайт УЕФА. – У того же Сердара Азмуна и других ребят, атакующих вторым темпом, появляется больше шансов отличиться. Свою роль Дзюба выполняет. Думаю, и голы придут.

Азмун пришел незадолго до возобновления сезона, но он же не на солнышке отдыхал. Это игрок хорошего уровня, он попал в сильную команду, и сразу все удачно сложилось: впервые выйдя в стартовом составе, оформил дубль. Дай бог, чтобы так продолжалось и дальше.

Артем Дзюба провел в этом сезоне за "Зенит" 28 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач. На счету Сердара Азмуна 5 матчей, 5 голов и 1 результативный пас за питерский клуб.