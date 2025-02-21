Шаронов: «Главное для Захаряна — восстановиться после травмы и снова получать игровое время»

Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов оценил игру полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

В ответном стыковом матче Лиги Европы против «Мидтьюлланада» Арсен Захарян (5:2) вышел на поле на 83-й минуте встречи и отдал результативную передачу.

«Важно, что Захарян начал получать игровое время. Главное ему восстановиться после травмы и снова получать минуты. Дальше уже будет понятно, насколько Захарян будет продуктивен, и сколько времени он сможет проводить на поле», — приводит слова Шаронова «РБ Спорт».

Первую часть сезона Арсен Захарян пропустил из-за травмы. Контракт российского полузащитника с «Реал Сосьедад» рассчитан до конца июня 2029 года.