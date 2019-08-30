Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал итоги жеребьевки группового турнира Лиги Европы. Армейцы сыграют с «Эспаньолом», «Лудогорцем» и «Ференцварошем».

— Многие уже говорят, что ЦСКА попал в «группу жизни»?

— Это все штампы. Жизнь часто опровергает такие вещи. Мы спокойно отнеслись к жеребьевке. Нам достались крепкие соперники. Будем ставить задачу выхода из группы.

— На бумаге ЦСКА — явный фаворит квартета?

— Повторюсь, мы считаем, что должны выходить в плей-офф. Но говорить о том, что это группа жизни, что нам будет очень легко — неправильно.

— Лично у вас были предпочтения или опасения перед жеребьевкой?

— Пожалуй, нет. Все-таки мы жеребились из первой корзины. Просто не очень хотелось лететь в Турцию, Португалию. То есть — некие логистические проблемы, сложности. Но по большому счету, было 48 команд. И гадать — кто лучше, кто хуже... Это покажет только турнир. (Виталий Айрапетов)