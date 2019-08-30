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Роман Бабаев: «ЦСКА должен выходить в плей-офф. Но «группа жизни» — это штамп»

15:11
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал итоги жеребьевки группового турнира Лиги Европы. Армейцы сыграют с «Эспаньолом», «Лудогорцем» и «Ференцварошем».

Жеребьевка Лиги Европы.У «Краснодара» — группа «смерти», у ЦСКА — «жизни». Итоги жеребьевки Лиги Европы

— Многие уже говорят, что ЦСКА попал в «группу жизни»?

— Это все штампы. Жизнь часто опровергает такие вещи. Мы спокойно отнеслись к жеребьевке. Нам достались крепкие соперники. Будем ставить задачу выхода из группы.

— На бумаге ЦСКА — явный фаворит квартета?

— Повторюсь, мы считаем, что должны выходить в плей-офф. Но говорить о том, что это группа жизни, что нам будет очень легко — неправильно.

— Лично у вас были предпочтения или опасения перед жеребьевкой?

— Пожалуй, нет. Все-таки мы жеребились из первой корзины. Просто не очень хотелось лететь в Турцию, Португалию. То есть — некие логистические проблемы, сложности. Но по большому счету, было 48 команд. И гадать — кто лучше, кто хуже... Это покажет только турнир. (Виталий Айрапетов)

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Жеребьевка группового турнира




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