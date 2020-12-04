«Рома» одолела «Янг Бойз», ЧФР и ЦСКА сыграли вничью

«Рома» обыграла «Янг Бойз» в 5-м туре Лиги Европы (3:1). Итальянская команда гарантировала себе участие в плей-офф.

В другой встрече ЧФР и софийский ЦСКА обошлись без забитых голов.

«Рома» с 13-ю очками лидирует в таблице группы A. «Янг Бойз» идет вторым, имея 7 баллов. Румынская команда с 5 очками имеет шансы попасть в плей-офф, а ЦСКА их потерял.

Лига Европы

Группа A

«Рома» (Италия) — «Янг Бойз» (Швейцария) — 3:1 (1:1)

Голы: Нсаме, 34 (0:1). Майораль, 44 (1:1). Калафьори, 59 (2:1). Джеко, 81 (3:1).

«Рома»: Пау Лопес, Жуан Жезус, Бруну Перес, Роджер Ибаньес (Спинаццола, 46), Калафьори, Кристанте (Фасио, 65), Диавара, Вильяр (Пеллегрини, 61), Педро (Мхитарян, 46), Майораль (Джеко, 60), Перес.

«Янг Бойз»: фон Балльмоос, Гарсия (Гаудино, 68), Цезигер, Хефти, Лефор, Камара, Эбишер (Элиа, 68), Нгамале (Сьебатше, 76), Фасснахт, Ридер (Сьерро, 58), Нсаме (Мамбимби, 76).

Предупреждения: Калафьори, 29. Элиа, 74.

Удаление: Камара, 83.

Судья: Йович (Хорватия).

3 декабря. Рим. Стадион Олимпийский.

ЧФР (Румыния) — ЦСКА (Болгария) — 0:0

ЧФР: Бэлгрэдян, Камора, Маня, Сушич, Буркэ, Джокович, Кипчу, Перейра (Дяк, 61), Рондон, Пэун (Кырнац, 75), Дебелюх (Войтуш, 85).

ЦСКА: Бузатто, Занев, Маттей, Вьон, Жеферсон, Юга, Антов, Санкаре (Тиагу Родригес, 78), Кэри, Соу, Йомов (Энрике, 77).

Предупреждения: Вьон, 1. Сушич, 33. Жеферсон, 54. Кипчу, 54.

Удаление: Кипчу, 84.

Судья: Делерю (Франция).

3 декабря. Клуж-Напока. Стадион «Константин Рэдулеску».