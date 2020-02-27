«Рома» сыграла вничью с «Гентом» и пробилась в 1/8 финала Лиги Европы

«Гент» сыграл вничью с «Ромой» (1:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

У хозяев отличился Жонатан Давид, у гостей — Джастин Клайверт.

В первом матче итальянский клуб победил со счетом 1:0. По итогам двух матчей «Рома» прошла в следующую стадию.

Соперник римлян по 1/8 финала станет известен после жеребьевки, которая состоится 28 февраля.

Лига Европы

1/16 финала

Ответный матч

«Гент» (Бельгия) — «Рома» (Италия) — 1:1 (1:1)

Голы: Давид, 25 (1:0). Клайверт, 29 (1:1).

«Гент»: Камински, Пластун (Ньянгбо, 80), Мохаммади, Нгаде-Нгаджюи, Кастро-Монтес, Кумс, Оджиджа-Офоэ, Безус (Чакветадзе, 66), Овусу, Депуатр (Квилитая, 66), Давид.

«Рома»: Пау Лопес, Коларов, Смоллинг, Спинаццола (Сантон, 67), Манчини, Мхитарян, Кристанте, Верету (Фасио, 79), Джеко, Клайверт, Перес (Вильяр, 83).

Предупреждения: Безус, 28. Верету, 42. Депуатр, 50. Спинаццола, 62. Кумс, 83. Мохаммади, 90+3. Оджиджа-Офоэ, 90+5.

Судья: Санчес Мартинес (Испания).

27 февраля. Гент. Стадион «Геламко Арена».

Первый матч — 0:1