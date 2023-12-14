«Рома» разгромила «Шериф» и заняла второе место в группе Лиги Европы
«Рома» дома обыграла «Шериф» в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы — 3:0.
Счет на 11-й минуте открыл Ромелу Лукаку. На 32-й минуте преимущество римлян удвоил Андреа Белотти. На 90+3-й минуте забил Никколо Писилли. Полузащитник «Ромы» Никола Залевски отметился двумя голевыми передачами.
В параллельном матче чешская «Славия» на своем поле разгромила «Серветт» — 4:0. Дубль оформил Моймир Хитил. Еще по одному мячу забили Давид Дудера и Иван Шранц.
Источник: Таблица ЛЕ
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