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«Рома» разгромила «Шериф» и заняла второе место в группе Лиги Европы

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Рома» — «Шериф».
Фото Reuters

«Рома» дома обыграла «Шериф» в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы — 3:0.

Счет на 11-й минуте открыл Ромелу Лукаку. На 32-й минуте преимущество римлян удвоил Андреа Белотти. На 90+3-й минуте забил Никколо Писилли. Полузащитник «Ромы» Никола Залевски отметился двумя голевыми передачами.

Лига Европы. Группа G
14 дек, 20:45. Olimpico (Рим)
Рома
3:0
Шериф

В параллельном матче чешская «Славия» на своем поле разгромила «Серветт» — 4:0. Дубль оформил Моймир Хитил. Еще по одному мячу забили Давид Дудера и Иван Шранц.

Лига Европы. Группа G
14 дек, 20:45. Fortuna Arena (Прага)
Славия Пр
4:0
Серветт Ж

Источник: Таблица ЛЕ
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Рома
ФК Славия (Прага)
ФК Шериф (Тирасполь)
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