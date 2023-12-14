«Рома» разгромила «Шериф» и заняла второе место в группе Лиги Европы

«Рома» дома обыграла «Шериф» в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы — 3:0.

Счет на 11-й минуте открыл Ромелу Лукаку. На 32-й минуте преимущество римлян удвоил Андреа Белотти. На 90+3-й минуте забил Никколо Писилли. Полузащитник «Ромы» Никола Залевски отметился двумя голевыми передачами.

В параллельном матче чешская «Славия» на своем поле разгромила «Серветт» — 4:0. Дубль оформил Моймир Хитил. Еще по одному мячу забили Давид Дудера и Иван Шранц.