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«Рома» победила «Гент», «Вулверхэмптон» разгромил «Эспаньол»

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«Рома» в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы обыграла «Гент» — 1:0. Гол забил Карлес Перес.

В параллельной встрече «Вулверхэмптон» дома разгромил «Эспаньол» — 4:0. Хет-трик оформил Диогу Жота, также забил Рубен Невеш.

Ответные встречи состоятся на следующей неделе.

Лига Европы

1/16 финала

«Рома» (Италия) — «Гент» (Бельгия) — 1:0 (1:0)

Гол: Перес, 13.

«Рома» (Италия): Пау Лопес, Коларов, Фасио, Смоллинг, Спинаццола (Сантон, 69), Кристанте, Верету, Пеллегрини (Мхитарян, 79), Джеко, Перотти (Клайверт, 82), Перес.

«Гент»: Камински, Лустиг, Пластун, Мохаммади, Нгаде-Нгаджюи, Кумс (Маррех, 90+1), Оджиджа-Офоэ, Безус (Чакветадзе, 74), Овусу, Депуатр, Давид.

Предупреждения: Безус, 35. Смоллинг, 65.

Судья: Кабаков (Болгария).

20 февраля. Рим. Стадион Олимпийский.

«Вулверхэмптон Уондерерс» (Англия) — «Эспаньол» (Испания) — 4:0 (1:0)

Голы: Жота, 15 (1:0). Невеш, 52 (2:0). Жота, 67 (3:0). Жота, 81 (4:0).

«Вулверхэмптон Уондерерс» (Англия): Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Невеш, Саисс, Хименес (Педру Нету, 75), Траоре (Дендонкер, 61), Жота (Поденсе, 83).

«Эспаньол» (Испания): Андрес Приэто, Вила, Налду, Калеро, Гомес (Дардер, 75), Виктор Санчес, Итурраспе (Давид Лопес, 61), Мелендо (Кальери, 62), Феррейра, У Лэй, Варгас.

Предупреждения: Итурраспе, 43. Жоау Моутинью, 43. Гомес, 67. Виктор Санчес, 78.

Судья: Штилер (Германия).

20 февраля. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».

Рома — Гент

Вулверхэмптон — Эспаньол

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2019-2020/playoff/

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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