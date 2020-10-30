«Рома» не смогла обыграть софийский ЦСКА, ЧФР сыграл вничью с «Янг Бойз»

«Рома» и ЦСКА из Софии поделили очки во 2-м туре группового турнира Лиги Европы (0:0). В другой встрече группы A ЧФР и «Янг Бойз» обменялись голами (1:1).

Все команды остались на прежних местах в турнирной таблице: румынская, итальянская, швейцарская и болгарская соответственно.

Лига Европы

Группа A

«Рома» (Италия) — ЦСКА Сф (Болгария) — 0:0

«Рома»: Пау Лопес, Фасио, Смоллинг (Жуан Жезус, 57), Спинаццола (Карсдорп, 46), Бруну Перес, Кумбулла, Мхитарян (Педро, 46), Кристанте, Вильяр, Майораль (Джеко, 70), Перес (Пеллегрини, 75).

ЦСКА: Бузатто, Занев, Вьон (Турицов, 89), Жеферсон (Тиагу Родригес, 81), Юга (Бельтраме, 80), Мазику, Антов, Санкаре (Ахмедов, 89), Соу, Синклэйр (Энрике, 64), Йомов.

Предупреждения: Бруну Перес, 41. Карсдорп, 80. Вильяр, 84. Занев, 86. Бузатто, 87.

Судья: Кульбаков (Белоруссия).

29 октября. Рим. Стадион Олимпийский.

ЧФР (Румыния) — «Янг Бойз» (Швейцария) — 1:1 (0:0)

Голы: Рондон, 62 (1:0). Фасснахт, 69 (1:1).

ЧФР: Бэлгрэдян, Винисиус (Маня, 14), Камора, Сушич, Буркэ, Дяк (Кипчу, 64), Хобан (Иту, 79), Джокович, Рондон, Пэун (Перейра, 79), Дебелюх (Омрани, 46).

«Янг Бойз»: фон Балльмоос, Лустенбергер, Цезигер, Хефти (Гарсия, 64), Камара (Сулеймани, 75), Масейрас, Эбишер (Сьерро, 75), Нгамале (Сьебатше, 74), Фасснахт, Нсаме, Элиа (Гаудино, 63).

Предупреждения: Дебелюх, 23. Эбишер, 74. Джокович, 82.

Судья: Нюберг (Швеция).

29 октября. Клуж-Напока. Стадион «Константин Рэдулеску».