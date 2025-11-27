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27 ноября 2025, 22:44

«Рома» выиграла у «Мидтьюлланна» в Лиге Европы

Руслан Минаев

«Рома» в домашнем матче обыграла «Мидтьюлланн» в матче пятого тура общего этапа Лиги Европы — 2:1.

У хозяев голы забили Стефан Эль-Шаарави и Нейл Эль-Айнауи. У гостей отличился Паулиньо.

«Рома» набрала 12 очков и занимает 11-е место в таблице общего этапа. «Мидтьюлланн» потерпел первое поражение в сезоне Лиги Европы и продолжает лидировать с 12 очками.

Лига Европы. Общий этап. 5-й тур.
27 ноября 2025, 20:45. Олимпийский (Рим)
Рома
2:1
Мидтьюлланн
Габриэль Вейга забил первый гол в&nbsp;матче.«Порту» забил на 19-й секунде, «Бетис» получил гол с центра поля, а «Лион» — новый лидер

В параллельных матчах «Лилль» дома разгромил загребское «Динамо» — 4:0. Две голевые передачи сделал Хаукон-Арнар Харальдссон.

«Виктория» и «Фрайбург» сыграли вничью в Пльзене — 0:0.

Лига Европы. Общий этап. 5-й тур.
27 ноября 2025, 20:45. Дусан Арена (Пльзень)
Виктория Пл
0:0
Фрайбург
Лига Европы. Общий этап. 5-й тур.
27 ноября 2025, 20:45. Пьер Моруа (Лилль)
Лилль
4:0
Динамо З
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Лига Европы УЕФА
ФК Виктория (Пльзень)
ФК Динамо (Загреб)
ФК Лилль
ФК Мидтьюлланн
ФК Рома
ФК Фрайбург
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