«Рома» выиграла у «Мидтьюлланна» в Лиге Европы

«Рома» в домашнем матче обыграла «Мидтьюлланн» в матче пятого тура общего этапа Лиги Европы — 2:1.

У хозяев голы забили Стефан Эль-Шаарави и Нейл Эль-Айнауи. У гостей отличился Паулиньо.

«Рома» набрала 12 очков и занимает 11-е место в таблице общего этапа. «Мидтьюлланн» потерпел первое поражение в сезоне Лиги Европы и продолжает лидировать с 12 очками.

Лига Европы. Общий этап. 5-й тур.

27 ноября 2025, 20:45. Олимпийский (Рим)

В параллельных матчах «Лилль» дома разгромил загребское «Динамо» — 4:0. Две голевые передачи сделал Хаукон-Арнар Харальдссон.

«Виктория» и «Фрайбург» сыграли вничью в Пльзене — 0:0.

Лига Европы. Общий этап. 5-й тур.

27 ноября 2025, 20:45. Дусан Арена (Пльзень)