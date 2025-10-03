«Рома» — «Лилль»: видеообзор матча Лиги Европы

«Лилль» переиграл «Рому» в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы — 1:0.

Единственный гол забил Хакон Харальдссон на 6-й минуте встречи. В конце встречи голкипер «Лилля» Берке Озер отразил пенальти. Одиннадцатиметровый дважды перебивали.

«Лилль» набрал 6 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. «Рома» идет на 16-й строчке — 3 очка.

В 3-м туре «Рома» сыграет против «Виктории», а «Лилль» встретится с ПАОК. Оба матча пройдут 23 октября.