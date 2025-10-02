«Рома» и «Лилль» встретятся в матче второго тура общего этапа Лиги Европы в четверг, 2 октября. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Риме, стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Рома» — «Лилль» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига Европы. Общий этап. 2-й тур.

02 октября, 19:45. Olimpico (Рим)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на стриминговый сервис. Ресурс также проведет перекличку матчей в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне).

В первом туре общего этапа Лиги Европы «Рома» победила «Ниццу» в гостях (2:1), а «Лилль» с тем же счетом одержал победу в домашней игре с «Бранном».