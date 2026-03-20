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20 марта, 01:39

«Болонья» в дополнительное время обыграла «Рому» и вышла в 1/4 финала Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
Николо Камбиаги бьет по воротам «Ромы».
Фото Reuters

«Болонья» выиграла у «Ромы» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы — 4:3 д.в. Игра прошла на Олимпийском стадионе в Риме.

Нападающий гостей Джонатан Роу на 22-й минуте открыл счет. Римская команда отыгралась спустя 10 минут — забил Эван Н`Дика. Перед перерывом полузащитник Федерико Бернардески реализовал пенальти и вывел гостей вперед.

В середине второй половины команды обменялись голами. В концовке встречи полузащитник римлян Лоренцо Пеллегрини сравнял счет. В дополнительное время Николо Камбиаги забил единственный гол и принес «Болонье» победу.

Первый матч закончился ничьей со счетом 1:1, поэтому «Болонья» вышла в четвертьфинал Лиги Европы, где встретится с «Астон Виллой».

Лига Европы. 1/8 финала.
19 марта, 23:00. Олимпийский (Рим)
Рома
3:4
Болонья

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Лига Европы УЕФА
ФК Болонья
ФК Рома
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