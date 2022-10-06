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6 октября, 23:58

«Бетис» одержал волевую победу над «Ромой», забив на последних минутах матча

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
«Рома» — «Бетис» — 1:2.
Фото Reuters

«Рома» дома проиграла «Бетису» в матче группового турнира Лиги Европы — 1:2.

На реализованный пенальти от Пауло Дибалы испанский клуб ответил голами Гвидо Родригеса и Луиса Энрике, который забил на 88-й минуте встречи.

В концовке матча прямую красную карточку заработал форвард римлян Николо Дзаньоло.

«Рома» осталась на третьем месте группы С, имея 3 очка. «Бетис» — лидирует с 9 очками. У «Лудогорца» второе место (4 очка). ХИК — последний с 1 очком.

Лига Европы. Группа C
06 окт, 22:00. Olimpico (Рим)
Рома
1:2
Бетис
Лига Европы УЕФА
ФК Бетис
ФК Рома
3
1
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