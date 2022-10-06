«Бетис» одержал волевую победу над «Ромой», забив на последних минутах матча

«Рома» дома проиграла «Бетису» в матче группового турнира Лиги Европы — 1:2.

На реализованный пенальти от Пауло Дибалы испанский клуб ответил голами Гвидо Родригеса и Луиса Энрике, который забил на 88-й минуте встречи.

В концовке матча прямую красную карточку заработал форвард римлян Николо Дзаньоло.

«Рома» осталась на третьем месте группы С, имея 3 очка. «Бетис» — лидирует с 9 очками. У «Лудогорца» второе место (4 очка). ХИК — последний с 1 очком.