15:30 | Футбол — Лига Европы

Рокки рассудит "Челси" и "Арсенал" в финале Лиги Европы

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Итальянский арбитр Джанлука Рокки будет работать на финальном матче Лиги Европы "Челси""Арсенал"​, информирует официальный сайт УЕФА.

45-летнему рефери будут помогать соотечественники Филиппо Мели и Лоренцо Манганелли, Даниэле Орсато станет четвертым арбитром. Команда помощника судьи по видео будет возглавлять Массимилиано Иррати, при поддержке Марко Гуйда, Шимона Марциниака и Павла Сокольницкого.

Для Рокки это первый финал Лиги Европы в качестве главного арбитра. Ранее он исполнял обязанности четвертого судьи в финальных матчах "Атлетико""Фулхэм" (2010 г.) и "Аякс""Манчестер Юнайтед" (2017 г.).

"Челси" – "Арсенал": финал Лиги Европы, 29 мая, онлайн-трансляция

Челси - Арсенал

 

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