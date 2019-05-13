Рокки рассудит "Челси" и "Арсенал" в финале Лиги Европы

Итальянский арбитр Джанлука Рокки будет работать на финальном матче Лиги Европы "Челси" – "Арсенал"​, информирует официальный сайт УЕФА.

45-летнему рефери будут помогать соотечественники Филиппо Мели и Лоренцо Манганелли, Даниэле Орсато станет четвертым арбитром. Команда помощника судьи по видео будет возглавлять Массимилиано Иррати, при поддержке Марко Гуйда, Шимона Марциниака и Павла Сокольницкого.

Для Рокки это первый финал Лиги Европы в качестве главного арбитра. Ранее он исполнял обязанности четвертого судьи в финальных матчах "Атлетико" – "Фулхэм" (2010 г.) и "Аякс" – "Манчестер Юнайтед" (2017 г.).

"Челси" – "Арсенал": финал Лиги Европы, 29 мая, онлайн-трансляция