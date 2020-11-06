«Роджерсу придется попить парацетамола, чтобы определить состав». Мэддисон пошутил над тренером «Лестера»

Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон пошутил над главным тренером команды Бренданом Роджерсом после победы над «Брагой» (4:0) в 3-м туре групповой стадии Лиги Европы.

— Мы отлично сыграли с «Брагой», команда выглядела солидно, — приводит BT Sport слова Мэддисона. — Впрочем, тренер был не очень доволен после первого тайма, ему кое-что не нравилось в тактическом плане. «Лестер» — сильная команда, у нашего состава есть глубина. У нас не так много травмированных, кто-то уже скоро вернется в строй. Нашему тренеру придется выпить много парацетамола, чтобы избавиться от головной боли при выборе стартового состава.