Роджерс считает, что «Лестер» не заслужил поражения от луганской «Зари»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал поражение от луганской «Зари» (0:1) в матче 5-го тура групповой стадии Лиги Европы.

— Нам не повезло в этом матче, — приводит пресс-служба УЕФА слова Роджерса. — У нас было много моментов, но вратарь соперника спас свою команду. Мне жаль игроков, потому что они много вложили в этот матч. У нас было много моментов, и это при тяжелых погодных условиях. Поздравляю «Зарю» с победой, но считаю, что мои футболисты не заслужили поражения.

«Лестер» занимает первое место в группе G с 10 очками. Английская команда гарантировала себе попадание в плей-офф Лиги Европы. «Заря» занимает третье место с 6 очками и лишилась шансов на выход из группы из-за победы «Браги» над АЕК (4:2) в параллельном матче 5-го тура.