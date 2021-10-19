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Роджерс рассказал о важности игры против «Спартака» для «Лестера»

19:40
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Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Спартака».

«У меня недостаточно хорошее произношение русских слов, поэтому не могу перечислить игроков «Спартака», но мы с большим уважением относимся ко всем соперникам.

У «Спартака» травмированные игроки из атакующей зоны. Я не сомневаюсь, что они все равно будут играть на победу. Надеюсь, наша победа над «МЮ» вернет команде стабильность.

Лига Европы очень важна для нас, мы хотим пройти здесь как можно дальше. Потеряли очки в первых матчах, нам крайне важны ближайшие матчи со «Спартаком» в этом турнире», — сказал Роджерс.

Матч «Спартак» — «Лестер» состоится 20 октября в Москве на «Открытие Банк Арене». Начало встречи — в 17:30 по московскому времени.

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Сергей Федоров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»