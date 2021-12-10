Роджерс о вылете «Лестера» в Лигу конференций: «Я даже не знаю, что это за турнир»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал вылет своей команды из Лиги Европы в Лигу конференций.

«Если честно, то я даже не знаю, что это за турнир. Я был полностью сосредоточен на Лиге Европы, хотел выиграть группу, ну или хотя бы занять второе место. Так что, при всем уважении к Лиге конференций, я пока что не знаю, что это такое. Уверен, что скоро выясню все об этом турнире», — приводит Goal слова Роджерса.

«Лестер» занял третье место в группе C Лиги Европы с 8 очками в 6 матчах. Первым в группе стал «Спартак» с 10 очками. На второй строчке «Наполи», набравший столько же очков, сколько и «Спартак», но проигравший москвичам в обеих очных встречах.