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Роджерс о вылете «Лестера» в Лигу конференций: «Я даже не знаю, что это за турнир»

Тренер «Лестера» Роджерс прокомментировал вылет команды в Лигу конференций
09:14
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Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал вылет своей команды из Лиги Европы в Лигу конференций.

«Если честно, то я даже не знаю, что это за турнир. Я был полностью сосредоточен на Лиге Европы, хотел выиграть группу, ну или хотя бы занять второе место. Так что, при всем уважении к Лиге конференций, я пока что не знаю, что это такое. Уверен, что скоро выясню все об этом турнире», — приводит Goal слова Роджерса.

«Лестер» занял третье место в группе C Лиги Европы с 8 очками в 6 матчах. Первым в группе стал «Спартак» с 10 очками. На второй строчке «Наполи», набравший столько же очков, сколько и «Спартак», но проигравший москвичам в обеих очных встречах.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/i-don-t-even-know-what-it-is-rodgers-admits-to-being-unaware/blt63572c5eeb5540ee

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Иван Торопцев все материалы автора

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