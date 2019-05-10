Родриго Морено: "Общий счет матча с "Арсеналом" несправедливый? Нельзя так говорить"

Нападающий "Валенсии" Родриго Морено признался, что его команде было тяжело отыграться после пропущенного гола на 17-й минуте ответного матча полуфинала Лиги Европы против "Арсенала" (2:4, общий счет – 3:7), сообщает Marca.

– У нас были моменты в обоих матчах с "Арсеналом". Лондонцы показали лучшую реализацию, чем "Валенсия". Нельзя сказать, что общий счет – 3:7 – несправедливый. Если ты пропустил 7 голов за две игры, то нельзя говорить, что это незаслуженно.

Первый гол на 11-й минуте дал нам веру в себя, но Обамеянг быстро сравнял. Каждая следующая атака давалась с трудом. В атаке "Арсенала" очень хорошие футболисты. Теперь цель "Валенсии" – четвертое место в ла лиге и победа в финале Кубка Испании, – приводит слова Родриго Морено Marca.

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