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Сегодня, 03:20

Роде назвал блестящей игру «Айнтрахта» в матче с «Барселоной»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Айнтрахта» Себастьян Роде прокомментировал победу над «Барселоной» (3:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Я невероятно счастлив. Мы сегодня выдали блестящий матч. Когда увидели своих болельщиков на разминке, то по телу побежали мурашки. Десять лет назад мы играли во второй бундеслиге, а теперь во второй раз добрались до полуфинала Лиги Европы. Мы пытались опекать каждого игрока соперника несколькими футболистами, когда это было возможно. Старались быстро переходить из обороны в нападение», — цитирует пресс-служба УЕФА Роде.

Первая игра, которая прошла в Германии, завершилась со счетом 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей дальше прошел «Айнтрахт». В полуфинале немецкая команда встретится с «Вест Хэмом».

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033431--barcelona-vs-frankfurt/
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