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Робинью поддержал военную операцию турецкой армии против курдов

23:01
Робинью и партнеры по "Истанбулу".
Робинью и партнеры по "Истанбулу".
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Игроки «Истанбула» отпраздновали гол в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы с «Вольфсбергом» (1:0) военным приветствием в поддержку операции турецкой армии против сирийских курдов.

Среди футболистов, отметивших забитый мяч подобным жестом, оказался нападающий Робинью. 35-летний бразилец в этом матче не отметился результативными действиями.

После 3-х туров «Истанбул» делит 2-ю строчку с «Вольфсбергом» в группе J. Лидирует в квартете «Рома» (5 очков). Менхенгладбахская «Боруссия» занимает последнее место с 2 баллами.

Истанбул Башакшехир — Вольфсберг

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 3-й тур




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