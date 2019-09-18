Робиньо не поедет на матч с «Ромой» из-за проблем с правосудием

Нападающий «Истанбула» Робиньо не поедет на матч 1-го тура группового турнира Лиги Европы с «Ромой» из-за проблем с итальянским правосудием, сообщает AS. Бразилец был признан виновным итальянскими правоохранительными органами в групповом изнасиловании 22-летней албанки, в котором помимо Робиньо принимали участие еще 5 мужчин. Инцидент случился в 2010 году, когда он выступал за «Милан».

Сам футболист категорически все отрицает, и на данный момент рассматривается обжалование судебного решения. Сейчас Робиньо может беспрепятственно пребывать в Италии, но из соображений безопасности руководители «Истанбула» приняли решение не включать игрока в выездную делегацию.