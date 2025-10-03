Футбол
Сегодня, 07:56

Ван Перси: «Судья извинился передо мной за отмененный гол в ворота «Астон Виллы»

Евгений Козинов
Корреспондент
Робин ван Перси.
Фото Reuters

Главный тренер «Фейеноорда» Робин ван Перси прокомментировал поражение от «Фейеноорда» (0:2) в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Мы отлично сыграли в защите. Странное чувство — стоять здесь после поражения 0:2, ведь, на мой взгляд, мы заслужили гораздо больше. Показали свое желание. После матча с «Брагой» у меня не было таких чувства. Тогда мы сыграли не очень хорошо, но сегодня все получалось.

Отмена нашего гола в первом тайме? Не думаю, что это было правильное решение. Судья говорил о блокировке, что кто-то из игроков «Астон Виллы» был заблокирован, но этого не было на самом деле. Гол был явным, и это действительно ключевое решение. Судья извинился передо мной. Я подошел к нему в перерыве, он сказал, что увидел блокировку, но потом пару раз извинился. Это было обидно и сильно повлияло на ход игры», — приводит BBC слова ван Перси.

«Астон Вилла» набрала 6 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Фейеноордом» идет на 34-й строчке — 0 очков.

В 3-м туре «Астон Вилла» сыграет с «Гоу Эхед Иглз», а «Фейеноорд» встретится с «Панатинаикосом». Оба матча пройдут 23 октября.

