Роберто Розетти: "VAR будет применяться в финале Лиги Европы в Баку"

Бывший глава судейского корпуса РПЛ, старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти сообщил, что VAR будет применяться в финале Лиги Европы 2019 года в азербайджанском Баку, сообщает официальный сайт европейской спортивной организации.

Финальная встреча пройдет 29 мая на стаоне "Олимпийский".

– VAR будет применяться в финале Лиги Европы 2019-го в Баку, в финальном турнире Лиги наций в Португалии и на молодежном чемпионате Европы в Италии. Еще раньше было решено, что VAR будет применяться в Лиге чемпионов сезона-2019/2020 с плей-офф и в Суперкубке-2019 года. УЕФА планирует расширять применение VAR и намерен использовать ее в финальном турнире ЕВРО-2020, в основной сетке Лиги Европы-2020/2021 и в финальном турнире Лиги наций-2021, – приводит слова Розетти пресс-служба УЕФА.

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