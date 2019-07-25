Ринат Билялетдинов: "У "Арсенала" хорошие шансы, и он, скорее всего, пройдет "Нефтчи"

Экс-главный тренер "Рубина" и "Локомотива" Ринат Билялетдинов считает, что у "Арсенала" хорошие шансы в противостоянии против "Нефтчи" во 2-м отборочном раунде Лиги Европы. Первый матч состоится 25 июля.

– Я имел опыт игры против "Нефтчи" на сборах в прошлом году, когда тренировал "СКА-Хабаровск", – цитируют "Известия" Билялетдинова. – Тогда мы забили им восемь мячей, а пропустили лишь один. Но по этой игре нельзя делать какие-то выводы о силе бакинского клуба, так как это была контрольная встреча в подготовительный период. Хотя уже через полторы недели после нее у них стартовал чемпионат. Вероятно, с тех пор команда серьезно изменилась. Считаю, что у "Арсенала" хорошие шансы, и он, скорее всего, пройдет "Нефтчи".

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