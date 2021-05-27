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Ринат Билялетдинов: «Посмотрел бы на второго «тренеришку», который бы 4 раза выиграл Лигу Европы»

16:58
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Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о победе «Вильярреала» над «Манчестер Юнайтед» (1:1, 11:10 — по пенальти) в финале Лиги Европы.

«Вильярреал» возглавляет Унаи Эмери, который ранее работал в «Спартаке».

«Как один наш возвышенный футболист говорил, «тренеришка». Я бы с удовольствием посмотрел на второго такого «тренеришку», который сумеет четыре раза выиграть Лигу Европы. Едва ли кто-то такое повторит в обозримом будущем, это сделать будет очень сложно. Эмери может улучшить свой результат, но повторить — надо поискать еще такого «тренеришку». Я сразу подумал, что «Вильярреал» проскочит «Манчестер Юнайтед» — именно потому, что Эмери добрался до финала. Сопутствует ему какая-то удача. Выиграли по пенальти — это тоже элемент удачи и лотереи. Если бы «Вильярреал» не дошел до финала, надо было бы взвешивать возможности той команды, которая попала бы в финал вместе с «МЮ». А так, мне почему-то изначально подумалось, что испанцы выиграют», — приводит «Газета.Ru» слова Билялетдинова.

49-летний Эмери стал первым тренером, которому удалось выиграть Лигу Европы 4 раза.

Испанец тренировал «Спартак» с июня по ноябрь 2012 года. Последним матчем для Эмери в московской команде стала игра с «Динамо» (1:5). После нее Артем Дзюба, на тот момент выступавший за «Спартак», отказался комментировать поражение, заявив: «Пусть говорит наш тренеришка».

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/05/27/n_16028570.shtml

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