Рикарду Са Пинту: «Брага» и «Спартак» достойны играть в групповом турнире"

Главный тренер «Браги» Рикарду Са Пинту на пресс-конференции поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы против «Спартака», передает из Браги спецкор «СЭ» Гоша Чернов.

— Вы играли со «Спартаком» в 2000-е. Что вы помните о тех матчах?

— Прошлое — это прошлое. Давайте говорить о настоящем. Сейчас все другое: команды другие, разбор игроков иной. Сейчас «Брага» и «Спартак» очень хороши, обе достойны пройти в групповой этап Лиги Европы. Это будет равный матч.

— «Краснодар» выбил «Порту» из Лиги чемпионов. Нет ли у вас желания отомстить российскому клубу?

— Нет, речи об этом не идет. Это разные команды. Мы думаем только о Браге, хотим пройти дальше и выиграть у «Спартака» ради нас, а не кого-то другого.

— Вы играете по модели вашего предшественника Абела Феррейры? Или уже привили команде собственную философию?

— Каждый тренер по-своему думает. У каждого своя стратегия, своя методология работы, но я могу взять какие-то идеи у предшественника. В чем-то мы совпадаем: в чем-то нет. Это нормально.

— Какое отношение у португальских клубов в Лиге Европы? В России часто говорят, что вылетевших не жалко, ведь они концентрируются на чемпионате.

— Нам важно все в Португалии. И чемпионат, и Лига Европы, и все-все. (Гоша Чернов)