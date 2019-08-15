«Рига» выбила ХИК из Лиги Европы

ХИК сыграл вничью с «Ригой» (2:2) в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы. Первый в Латвии завершился со счетом 1:1. Благодаря большему количеству забитых мячей на выезде в следующую стадию пробился латвийский клуб.

В составе рижан дубль сделал украинский форвард Роман Дебелко, который забил и в свои ворота. В четвертом раунде «Рига» сыграет с «Копенгагеном».

Лига Европы

3-й отборочный раунд

Ответный матч

ХИК (Финляндия) — «Рига» (Латвия) — 2:2 (1:0)

Голы: Форселль, 5 (1:0). Дебелко, 62 (1:1). Дебелко, 69 — в свои ворота (2:1). Дебелко, 80 (2:2).

Судья: Аль-Хаким (Швеция).

15 августа. Хельсинки. Стадион Сонера.

Первый матч — 1:1