«Рига» выбила ХИК из Лиги Европы
15 августа 2019, 20:53
ХИК сыграл вничью с «Ригой» (2:2) в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы. Первый в Латвии завершился со счетом 1:1. Благодаря большему количеству забитых мячей на выезде в следующую стадию пробился латвийский клуб.
В составе рижан дубль сделал украинский форвард Роман Дебелко, который забил и в свои ворота. В четвертом раунде «Рига» сыграет с «Копенгагеном».
Лига Европы
3-й отборочный раунд
Ответный матч
ХИК (Финляндия) — «Рига» (Латвия) — 2:2 (1:0)
Голы: Форселль, 5 (1:0). Дебелко, 62 (1:1). Дебелко, 69 — в свои ворота (2:1). Дебелко, 80 (2:2).
Судья: Аль-Хаким (Швеция).
15 августа. Хельсинки. Стадион Сонера.
Первый матч — 1:1