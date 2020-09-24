«Рига» Кононова проиграла «Селтику» в Лиге Европы, пропустив на 90-й минуте
«Селтик» обыграл «Ригу» в третьем отборочном раунде Лиги Европы — 1:0. Единственный мяч в матче провел Мохамед Эль-Юнусси на 90-й минуте. Латвийскую команду возглавляет бывший главный тренер «Краснодара», «Ахмата» и «Спартака» Олег Кононов.
Также в четвертый раунд пробились «Мальме», ПСВ, «Русенборг», ЧФР и софийский ЦСКА.
Лига Европы
3-й отборочный раунд
«Мура» (Словения) — ПСВ (Голландия) — 1:5 (1:2)
Голы: Мален, 17 (0:1). Коутер, 21 (1:1). Мауру Жуниор, 28 (1:2). Гакпо, 54 (1:3). Мален, 65 (1:4). Гакпо, 90 (1:5).
Судья: Шерер (Швейцария).
24 сентября. Мурска-Собота. Стадион «Mestni stadion Fazanerija».
«Мальме» (Швеция) — «Локомотива» (Хорватия) — 5:0 (3:0)
Голы: Телин, 5 (1:0). Телин, 17 (2:0). Налич, 31 (3:0). Ларссон, 52 (4:0). Рикс, 72 (5:0).
Судья: Летексье (Франция).
24 сентября. Мальме. Стадион «Сведбанк».
ЦСКА (Болгария) — «Б-36» (Фарерские Острова) — 3:1 (2:0)
Голы: Соу, 27 (1:0). Йомов, 38 (2:0). Пингель, 61 (2:1). Кейта, 83 (3:1).
Судья: Богнар (Венгрия).
24 сентября. София. Стадион Болгарской Армии.
«Рига» (Латвия) — «Селтик» (Шотландия) — 0:1 (0:0)
Гол: Эль-Юнусси, 90.
Судья: Фабиу Вериссиму (Португалия).
24 сентября. Рига. Стадион «Skonto».
«Русенборг» (Норвегия) — «Аланьяспор» (Турция) — 1:0 (0:0)
Гол: Конрадсен, 59.
Удаления: Конрадсен (Русенборг), 66. Бабакар (Аланьяспор), 90+3.
Судья: Тохвер (Эстония).
24 сентября. Тронхейм. Стадион «Леркендаль».
«Юргорден» (Швеция) — ЧФР (Румыния) — 0:1 (0:0)
Гол: Винисиус, 55.
Судья: Франковски (Польша).
24 сентября. Стокгольм. Стадион «Теле2 Арена».