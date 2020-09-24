«Рига» Кононова проиграла «Селтику» в Лиге Европы, пропустив на 90-й минуте

«Селтик» обыграл «Ригу» в третьем отборочном раунде Лиги Европы — 1:0. Единственный мяч в матче провел Мохамед Эль-Юнусси на 90-й минуте. Латвийскую команду возглавляет бывший главный тренер «Краснодара», «Ахмата» и «Спартака» Олег Кононов.

Также в четвертый раунд пробились «Мальме», ПСВ, «Русенборг», ЧФР и софийский ЦСКА.

Лига Европы

3-й отборочный раунд

«Мура» (Словения) — ПСВ (Голландия) — 1:5 (1:2)

Голы: Мален, 17 (0:1). Коутер, 21 (1:1). Мауру Жуниор, 28 (1:2). Гакпо, 54 (1:3). Мален, 65 (1:4). Гакпо, 90 (1:5).

Судья: Шерер (Швейцария).

24 сентября. Мурска-Собота. Стадион «Mestni stadion Fazanerija».

«Мальме» (Швеция) — «Локомотива» (Хорватия) — 5:0 (3:0)

Голы: Телин, 5 (1:0). Телин, 17 (2:0). Налич, 31 (3:0). Ларссон, 52 (4:0). Рикс, 72 (5:0).

Судья: Летексье (Франция).

24 сентября. Мальме. Стадион «Сведбанк».

ЦСКА (Болгария) — «Б-36» (Фарерские Острова) — 3:1 (2:0)

Голы: Соу, 27 (1:0). Йомов, 38 (2:0). Пингель, 61 (2:1). Кейта, 83 (3:1).

Судья: Богнар (Венгрия).

24 сентября. София. Стадион Болгарской Армии.

«Рига» (Латвия) — «Селтик» (Шотландия) — 0:1 (0:0)

Гол: Эль-Юнусси, 90.

Судья: Фабиу Вериссиму (Португалия).

24 сентября. Рига. Стадион «Skonto».

«Русенборг» (Норвегия) — «Аланьяспор» (Турция) — 1:0 (0:0)

Гол: Конрадсен, 59.

Удаления: Конрадсен (Русенборг), 66. Бабакар (Аланьяспор), 90+3.

Судья: Тохвер (Эстония).

24 сентября. Тронхейм. Стадион «Леркендаль».

«Юргорден» (Швеция) — ЧФР (Румыния) — 0:1 (0:0)

Гол: Винисиус, 55.

Судья: Франковски (Польша).

24 сентября. Стокгольм. Стадион «Теле2 Арена».