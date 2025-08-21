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21 августа 2025, 19:20

«Риека» — ПАОК: трансляция матча раунда плей-офф Лиги Европы онлайн

«Риека» и ПАОК встретятся в матче плей-офф отбора Лиги Европы
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Риека» и ПАОК встретятся в первом матче плей-офф отбора Лиги Европы в четверг, 21 августа. Игра пройдет на стадионе «ХНК Риека» и начнется в 21.45 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Риека» — ПАОК можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига Европы. Раунд плей-офф.
21 августа 2025, 21:45. Руевица (Риека)
Риека
1:0
ПАОК

Ответная игра состоится через неделю, 28 августа. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в общий этап Лиги Европы.

В прямом эфире игру будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет доступна по платной подписке на стриминговый ресурс.

Действующим победителем Лиги Европы является «Тоттенхэм», победивший «Манчестер Юнайтед» в финале сезона-2024/25.

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