«Риека» и ПАОК встретятся в первом матче плей-офф отбора Лиги Европы в четверг, 21 августа. Игра пройдет на стадионе «ХНК Риека» и начнется в 21.45 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Риека» — ПАОК можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига Европы. Раунд плей-офф.

21 августа 2025, 21:45. Руевица (Риека)

Ответная игра состоится через неделю, 28 августа. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в общий этап Лиги Европы.

В прямом эфире игру будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет доступна по платной подписке на стриминговый ресурс.

Действующим победителем Лиги Европы является «Тоттенхэм», победивший «Манчестер Юнайтед» в финале сезона-2024/25.