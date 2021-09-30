Рианчо считает, что у Витории будет больше доверия после победы над «Наполи»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на победу «Спартака» над «Наполи» (3:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Это большая радость! Результат заставит команду расти еще больше. Они проделали большую физическую и тактическую работу. Теперь у тренера будет больше доверия. Это был большой успех. Поздравляю всех спартаковцев!» — сказал Рианчо «СЭ».

«Спартак» набрал 3 очка и занимает второе место в группе С, у «Наполи» 1 очко и третья позиция, лидирует «Легия» (6 очков), обыгравшая «Лестер».