Рианчо считает, что у Витории будет больше доверия после победы над «Наполи»
22:26
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на победу «Спартака» над «Наполи» (3:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Это большая радость! Результат заставит команду расти еще больше. Они проделали большую физическую и тактическую работу. Теперь у тренера будет больше доверия. Это был большой успех. Поздравляю всех спартаковцев!» — сказал Рианчо «СЭ».
«Спартак» набрал 3 очка и занимает второе место в группе С, у «Наполи» 1 очко и третья позиция, лидирует «Легия» (6 очков), обыгравшая «Лестер».
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