Рианчо — о поражении «Спартака»: «Результат разочаровывающий»
Рауль Рианчо назвал разочаровывающим поражение «Спартака» в матче против «Лестера»
20:19
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал поражение красно-белых от «Лестера» (3:4) в матче группового этапа Лиги Европы.
«Результат разочаровывающий, но еще есть время, чтобы что-то сделать в группе. Со своей стороны я посылаю много сил «Спартаку», — сказал Рианчо «СЭ».
После трех игр «Спартак» (3 очка) занимает третье место в группе С, «Лестер» (4) — второе.
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