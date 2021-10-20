Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал поражение красно-белых от «Лестера» (3:4) в матче группового этапа Лиги Европы.

«Результат разочаровывающий, но еще есть время, чтобы что-то сделать в группе. Со своей стороны я посылаю много сил «Спартаку», — сказал Рианчо «СЭ».

После трех игр «Спартак» (3 очка) занимает третье место в группе С, «Лестер» (4) — второе.